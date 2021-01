Deux nouveaux pilotes de Saint-Georges en Mini Sportsman

La Série Mini Sportsman Fromagerie Victoria accueillera pour la saison 2021 deux nouveaux pilotes, Cristale Mathieu et Davinson Giroux, originaires de Saint-Georges.

Âgés respectivement de 10 ans et 8 ans, Cristale et Davinson devaient faire leur début en 2020 dans la même voiture, mais finalement, leurs parents, Jessika et Mikael ont décidé de leur offrir la chance de courir chacun dans leur voiture.

Enfants du pilote Mikael Giroux que l’on a pu voir entre autres en Sport Compact Amateur ainsi qu’en Nascar Pro Truck à l’Autodrome Chaudière et de sa conjointe Jessica Mathieu, tous deux passionnés de courses ont décidé de partager leur passion avec eux.

Les pilotes du Mini Sportsman courent sur l'autodrome de Montmagny, l'autodrome Saint-Félicien et l'autodrome Chaudière de Vallée-Jonction.