Antony Auclair aimerait bien avoir ses parents au match du Super Bowl

Le Beauceron Antony Auclair aimerait bien que ses parents, Marie-André Quirion et Julien Auclair, puissent être présents au 55e Super Bowl qui sera disputé le 7 février prochain à Tampa Bay.

« On essaie fort pour que ça puisse se faire. On pousse des deux bords [de la frontière] pour que ça fonctionne. Mais c'est vraiment compliqué, c'est une drôle d'année pour se rendre au Super Bowl. Je peux pas profiter d'avoir toute ma famille ici pour célébrer cela mais ça a été comme ça toute l'année », a fait savoir l'ailier rapproché des Buccaneers de Tampa Bay lors d'un point de presse organisé par l'équipe avec des représentants des médias canadiens, dont EnBeauce.com.

Quant au match ultime en tant que tel, le numéro 82 ne sait pas encore s'il sera de l'alignement partant mais dit se préparer comme s'il allait jouer la partie.

« C'était un rêve de me rendre dans la NFL mais je ne pensais jamais pouvoir me rendre au Super Bowl. C'est un bonus. Pour moi, c'est un moment assez intense. C'est fou! Il faut y aller une pratique à la fois et garder le focus comme on a fait tout au long de la saison. C'est vraiment spécial », a-t-il indiqué à l'auteur de ces lignes.

Pour une deuxième année de suite, un Québécois prendra part à la grande finale de la NFL alors que l'an dernier, Laurent Duvernay-Tardif était de l'alignement des Chiefs de Kansas City qui avaient d'ailleurs remporté le trophée Vince-Lombardi. Incidemment, c'est cette même équipe qui défendra son titre de champion le 7 février.

Antony Auclair aurait bien aimé pouvoir affronter son compatriote au cours de la saison mais Duvernay-Tardif a choisi plutôt de rester au Québec pour combattre la pandémie de la COVID-19 à titre de médecin, son premier métier. « Il fait une bonne job avec la COVID », de saluer le natif de Notre-Dame-des-Pins.

