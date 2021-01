Marie-Michèle Gagnon retrouve le podium

La skieuse Marie-Michèle Gagnon vient de renouer avec la podium en prenant la 3e place lors de la course de super-G de la Coupe du monde de ski alpin, disputée ce samedi à Garmisch-Partenkirchen, en Allemagne.

La native de Lac-Etchemin ne s'était pas classée dans le Top 3 depuis sa victoire au combiné alpin de Soldeu en février 2016.

Portant le dossard no 29, la Québécoise a dévalé la pente avec un chrono de 1 min 16 s 63/100, La Suisse Lara Gut-Behrami (1:15,70) et la Norvégienne Kajsa Vickhoff Lie (1:16,38) ont pris respectivement la première et deuxième place de la compétition.