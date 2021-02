Relais pour motoneigistes : des nouvelles mesures sanitaires à respecter

En cette saison de la motoneige qui bat son plein, les autorités de la Santé publique ont annoncé les consignes sanitaires à respecter dans tous les relais à partir du 8 février, notamment ceux qui sont situés dans les régions au niveau d'alerte maximale.

Ainsi en Chaudière-Appalaches et dans toutes les régions situées en zone rouge, les relais de motoneige ou de quad peuvent ouvrir et être utilisés afin de permettre aux motoneigistes de se réchauffer et d'accéder aux toilettes. Le port du masque ou du couvre-visage y est obligatoire à l'intérieur. La capacité d'accueil est limitée en fonction de la distanciation physique de deux mètres à respecter en tout temps entre les personnes n'habitant pas à la même adresse.

Dans tout lieu intérieur d'un relais de motoneige ou de quad ou dans tout bâtiment adjacent, il est interdit à la clientèle de consommer un repas. En ce qui concerne les relais qui disposent d'installations de restauration, ils peuvent continuer à offrir des commandes à emporter seulement.

Ce sont les propriétaires de ces établissements qui sont responsables de l'application des mesures sanitaires. De plus, il est interdit de tenir dans ces lieux tout type d'animation.

Rappelons également qu'en zone rouge, les motoneigistes sont tenus de respecter le couvre-feu entre 20 h et 5 h.

Il est à noter que les règles d'un territoire visé continuent de s'appliquer aux résidents de ce territoire lorsqu'ils se déplacent dans un autre territoire.

Enfin, les établissements commerciaux convertis en relais de motoneige peuvent poursuivre leurs opérations dans la mesure où leurs activités n'ont pas été suspendues et où ils respectent les mesures telles que la capacité d'accueil limitée, la distanciation physique, la durée de présence limitée et le lavage des mains.