Le Club Ascalon de Saint-Georges change de direction

L'association de soccer mineur le Club Ascalon de Saint-Georges a présenté aujourd'hui la nouvelle structure de direction qui va piloter le club à partir d'aujourd'hui.

L’équipe de direction sera composée d’Alex Veilleux à titre de directeur technique et de Lyne Rouleau en tant que directrice administrative.

Alex Veilleux, enseignant en éducation physique et à la santé possède un solide bagage dans le monde du soccer. Il a été impliqué au soccer plusieurs années en Beauce et dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Actuellement, il est entraîneur au sport-études, entraîneur-chef de l’équipe masculine des Condors du Cégep Beauce-Appalaches et directeur sportif adjoint à l'Ascalon.

Son expérience et ses qualifications lui permettront de maintenir les atouts du club ainsi que de développer la qualité de la pratique du soccer dans la région, soutient le Club Ascalon.

Le travail de la direction technique du club composée de Xavier Bouhy, Olivier Bélanger, Erwan Tatel, Jérôme Maria et Isabelle Poulin va se poursuivre autour d'Alex Veilleux et des fondations construites par ses prédécesseurs Alfred Picariello et Pierre Vereecke.

De son côté, Lyne Rouleau mettra à profit son expérience en tant qu'analyste d'affaires pour aider le club à mieux planifier ses activités, structurer ses politiques, optimiser ses processus administratifs, consolider ses relations avec les partenaires et bien entendu encadrer les opérations en général.

Le Club Ascalon se dit confiant que Lyne Rouleau saura réunir les forces en présence pour le bon déroulement de ses évènements grâce à son leadership et son efficacité reconnue.

Le club tient à remercier Pierre Vereecke pour les 18 mois passés au sein du club et lui souhaite bonne chance dans ses futurs projets.

Pour terminer, l'Ascalon informe ses membres que la période d'inscription sera lancée le mercredi 17 février.