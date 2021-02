Lysanne Richard plongera dans l’eau glacée en Beauce

Voir la galerie de photos

Une athlète de plongeon en haut vol, qui s'exécute notamment sur le circuit international Red Bull, effectuera un saut périlleux en eau glacée dans un lac de la Beauce le 15 mars prochain.

L'événement sera même homologué dans le Livre Guinness des records, a expliqué la principale intéressée, Lysanne Richard, lors d'une entrevue vidéo accordée à EnBeauce.com.

Cette native d'Alma, au Saguenay—Lac-Saint-Jean, effectuera le plongeon dans un trou percé dans la glace, à partir d’une plateforme aménagée pour les besoins, d'une hauteur de... 22 mètres! Le temps estimé de la manoeuvre: trois secondes!

Son collaborateur et spécialiste de plongeon en haut vol, Yves Milord, fera de même. L'exploit aura lieu dans un centre privé, que Mme Richard et M. Milord ont développé l’an dernier comme outil pour la relève, avec la collaboration du propriétaire du site.

L'endroit demeure toutefois secret, notamment pour des raisons de sécurité, en plus des restrictions sanitaires de rassemblement imposées par la pandémie. Par contre, une équipe de tournage, avec multiples caméras, captera le plongeon de Lysanne Richard, et celui d'Yves Milord, pour une large diffusion publique par la suite.

« Je suis une fille qui est frileuse et j’ai vraiment de la difficulté avec le froid. Ça me sort vraiment de ma zone de confort de faire ce plongeon », avoue cette mère de famille de trois enfants qui, pour bien se préparer, prend désormais ses douches et ses bains... à l’eau froide!

Écoutez l'intégrale de l'entrevue vidéo avec la plongeuse Lysanne Richard.