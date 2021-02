Antony Auclair honoré à l’Assemblée nationale du Québec

Voir la galerie de photos

Le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, a souligné la victoire d'Antony Auclair avec les Buccaneers de Tampa Bay au Super Bowl LV de dimanche dernier, dans un discours à l'Assemblée nationale.

« Dimanche fut un moment très important pour ma région, la Beauce. La présence d'Antony Auclair de Notre-Dame-des-Pins dans l'équipe victorieuse nous remplit tous de fierté », a exprimé le député. « Il est l'un de ses joueurs talentueux, rapide et stratégique, un exemple de persévérance pour nos jeunes et pour tout le monde. »

Samuel Poulin a félicité le sportif au nom de tous les membres du gouvernement pour cette victoire.

« Tu es un modèle, un grand de ta discipline et un gagnant qui fait rayonner la Beauce et le Québec. »

Culture de gagnants

Ce matin, en conférence virtuelle avec la presse québécoise, Antony Auclair a indiqué comment il trouvait «incroyable» d'avoir eu son frère Adam à ses côtés lors du match, même s'il aurait bien aimé avoir tous les membres de sa famille et bien des amis.

« Dans la famille, il nous manque seulement la Coupe Grey, après ça, on va avoir fait pas mal le tour! » de dire en riant le footballeur de Notre-Dame-des-Pins, en référence au fait qu'il a gagné la Coupe Vanier et maintenant, le trophée Vince Lombardi.

Il a aussi confié qu'il était dans ses plans d'essayer d'amener ce trophée Lombardi ici en Beauce ainsi qu'à l'Université Laval.

Par ailleurs, il dit avoir été inspiré par ses coéquipiers et vétérans que sont le quart-arrière Tom Brady et l'ailier rapproché Rob Gronkowski.

« Les gars ont une culture de gagnants. Ils ont toujours du fun à jouer au football. C'est contagieux. C'est ça que je vais retenir », a-t-il affirmé en substance.

Son contrat de joueur autonome a aussi pris fin avec le match de dimanche mais il ne se soucie pas pour l'instant de son avenir dans la NFL. « It's gonna take care of itself », a-t-il répondu à un journaliste anglophone.

Avec la collaboration de Sylvio Morin.