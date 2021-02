Le pilote Mario Marois rejoint l’équipe du M3 Racing Team

L'écurie M3 Racing Team a annoncé aujourd'hui la venue du pilote Mario Marois de Saint-Lambert-de-Lauzon dans son équipe.

C’est en 2013 que Mario Marois fait ses débuts comme pilote sur terre battue à East Broughton. En 2014, il fait le changement pour l’asphalte et choisit la classe Sport Compact. Il y participera jusqu’en 2019 sur une base sporadique sillonnant les tracés de l’Est du Québec. Il a obtenu le prix du pilote le plus amélioré sur le tracé de Vallée-Jonction pour cette saison.

En plus de participer à des programmes de courses, la saison 2017 en sera une chargée. En effet, en plus de piloter, Mario s’est impliqué auprès de Martin Bisson dans la classe Procam et par la suite avec la Série Sportsman Québec et ce jusqu’en 2019.

Pour 2021, Mario a fait l’acquisition d’une voiture Légende Modifié, un rêve qu’il chérissait depuis plusieurs années. Il portera alors le #42.

La classe qui se produit principalement sur le tracé de Montmagny permettra au pilote de donner un maximum de visibilité puisque cette classe est aussi présente sur le circuit d’Icar et participera à une course invitation à l’Autodrome Chaudière Vallée-Jonction.