MRC des Etchemins: Les samedis d'bouger adaptent leur programmation

Les membres etcheminois du comité organisateur des « Samedis d’bouger » ont annoncé jeudi dernier que, contrairement aux programmations habituelles, qu'il n’y aura pas d’activités organisées à des dates précises en raison du contexte sanitaire.

Étant donné la situation de la pandémie qui se poursuit et l’impossibilité pour les municipalités et les organismes de proposer une programmation d’activités comme à l’habitude, le comité a réfléchi à adapter la formule afin de répondre aux directives de la santé publique.

La variante proposée poursuit les mêmes objectifs que les « Samedis d’bouger », précise le comité organisateur, soit de permettre la pratique d’activité physique de plein air sur le territoire. Le Passeport Plein Air se veut donc une alternative afin d’inviter la population de la MRC à bouger malgré les contraintes actuelles.

De la raquette au ski de fond, en passant par le patinage, les citoyens pourront s’adonner à la pratique de ces activités librement avec leurs bulles familiales selon le jour et l’heure qui leur conviendront.

Prix de participation et concours photo

Dans le but d’inciter la population à visiter sa municipalité et les voisines, un concours est associé au Passeport Plein Air. Du 1er janvier au 31 mars 2021, les gens sont invités à faire parvenir une photo lorsqu’ils réalisent une des activités proposées (accompagnée de leur nom et du nom de l’endroit).

Chaque activité donne droit à une chance de gagner. Un tirage parmi les participants se tiendra en avril prochain.

De plus, le comité propose également un concours photo. Faites parvenir vos plus belles photos hivernales du territoire, en indiquant le lieu, à l’adresse courriel suivante : [email protected]

Un jury sélectionnera les deux plus belles photos et des prix seront remis à leurs auteurs.

Le Passeport Plein Air est disponible pour téléchargement sur le site internet de Tourisme Etchemins. Il sera également rendu disponible sur les sites internet des différents partenaires et municipalités au retour du congé des fêtes.



ERRATUM 22 février:

Le comité organisateur des « Samedis d’bouger » tient à préciser une modification en ce qui a trait aux activités disponibles à Saint-Luc-de-Bellechasse. Les sentiers de raquettes du Centre de vacances Camp Forestier sont à la disposition des clients du site uniquement, et ce pour des raisons d’assurance responsabilités civiles.