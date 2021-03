Nouveaux entraineurs pour l'équipe masculine de rugby des Condors

L’équipe de rugby masculine des Condors du Cégep Beauce-Appalaches a récemment marqué de précieux points en procédant à l’embauche d’un nouvel entraîneur-chef, Romain Curdy, afin de mener l’équipe au cours de la saison prochaine. Joé Lacasse, nouvel assistant-entraîneur, embarque également dans l’aventure des Condors.

Romain Curdy

Romain Curdy cumule une dizaine d’années d’expérience dans ce poste et en tant qu’assistant-entraîneur.

Dans les Condors, celui-ci succèdera à l’entraîneure Lydia Vachon.

Romain Curdy est lui-même un ancien joueur de rugby. Il a fait partie de l’alignement du Club de Rugby de Québec durant 10 saisons en tant que capitaine de l’équipe réserve, en plus de deux saisons avec le Cégep Garneau et trois saisons avec le Central Rugby Team (Tahiti et Polynésie française).

Joé Lacasse

De son côté, Joé Lacasse, qui occupera le poste d’assistant, a performé dans le Club des Lumberjacks senior lors de sa création. Celui-ci entame également sa 4e saison en tant qu'entraîneur des porteurs de

ballons pour les Dragons Cadets (football) de la Polyvalente Saint-Georges.

En parallèle, Joé a donné beaucoup de son temps dans le football au niveau primaire.

« Nous sommes fiers d’avoir intégré à notre grande famille ces deux ressources de talents. Leur expérience, leurs qualités respectives et leurs contacts en font des acteurs clés pour le succès de notre équipe de rugby masculin et pour le développement des étudiants qui y participent », a souligné Jean-Philippe Vachon, directeur adjoint des études, programmes et vie étudiante.

Lancé en 2018, le club de rugby masculin des Condors du Cégep Beauce-Appalaches est une équipe présentement composée d’environ 14 étudiants-athlètes évoluant dans la ligue à sept joueurs au sein du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ).