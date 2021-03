Coupe du monde de snowboardcross: Éliot Grondin tentera de remporter les grands honneurs

Deuxième au classement de la Coupe du monde de snowboardcross junior, le Beauceron Éliot Grondin tentera de remporter les grands honneurs lors de la dernière compétition d'une saison écourtée qui se tiendra demain à Veysonnaz, sur les hauteurs de Sion, en Suisse.

« Je tente de ne pas trop y penser mais c'est certain que j'aimerais remporter le globe de cristal! Pour le moment, je me concentre sur ma course et si tout va bien, je pourrai monter à nouveau sur le podium », a laissé savoir le jeune athlète de 19 ans dans une infolettre.

Le planchiste est en Europe depuis le mois de janvier alors qu'il a connu d'excellents résultats dont sa toute première victoire en Coupe du monde de snowboard cross, disputé à Bakuriani en Géorgie le 4 mars. Il a aussi remporté l'argent en Italie en janvier et le bronze en Suède en février.

« J 'ai hâte de rentrer à Sainte-Marie pour voir ma famille et mes amis. Il me reste cette Coupe du monde en Suisse et ensuite les Championnats du monde junior », a laissé entendre le jeune homme.

La course sera diffusée en direct sur le web de CBC Sports, ce samedi 20 mars, dès 9 h 15.