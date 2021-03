De jeunes athlètes de volleyball remettent 1 510$ à la Fondation Catherine de Longpré

Faute de pouvoir participer au Championnat canadien de volleyball, l'équipe féminine U16 du Club civil des Condors Chaudière-Appalaches a décidé de remettre un montant de 1 510$, originalement dédié à cette compétition, à la Fondation Catherine de Longpré.

Il y a presque un an, soit en mai 2020, l'équipe de volleyball féminin U16 des Condors Chaudière-Appalaches devait se rendre au Championnat canadien à Edmonton. Dans le contexte de la pandémie, la compétition a malheureusement dû être annulée.

Ayant fait plusieurs activités de financement et reçu des dons de commanditaires, l'équipe à choisi de remettre un don de 1510$ à la Fondation Catherine de Longpré afin de contribuer à sa mission.

Rappelons que la Maison Catherine de Longpré est un organisme sans but lucratif qui offre des services de soins palliatifs pour la population des MRC Robert-Cliche, Beauce-Sartigan et les Etchemins. Elle vise à assurer aux personnes en fin de vie et à leurs proches la meilleure qualité de vie possible.



Pour sa part, le club civil de volleyball Condors Chaudière-Appalaches est un organisme à but non lucratif qui promeut le développement physique et éducatif d'athlètes de volleyball sur tout le territoire de Chaudière-Appalaches. Il agit en partenariat avec le Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin et le programme de sport-étude de l'école secondaire Veilleux depuis près de douze ans.