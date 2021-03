Une première course sur terre battue pour Raphaël Lessard

Le coureur automobile Raphaël Lessard participera samedi à une course bien particulière sur terre battue sur le circuit oval de Bristol au Tennessee, une première pour le Beauceron qui compétitionne dans la série des camionnettes NASCAR Camping World (NCWTS).

Le pilotage sur la terre est bien différent de l’asphalte, sur laquelle la piste change graduellement tout au long d’une course avec la température et les débris de pneus qui s’accumulent. Sur la terre, il y a des travers importants en entrée de virage et la piste se transforme presqu’à chaque tour : trous, rigoles, tas de terre à l'extérieur des virages, poussière sur le sec ou la terre glissante après avoir été arrosée. La trajectoire idéale change tout au long de la course. La stratégie est difficile à déterminer.

La préparation des participants, à ces épreuves, a débutée la semaine dernière alors que quelque 1400 pilotes ont participé à des courses pour bien roder la surface de la piste ainsi qu'une bonne partie des pilotes qui seront en piste dans les deux catégories NASCAR le week-end prochain.

Bonne nouvelle pour les pilotes des camionnettes qui prendront part à deux séances d’essais le vendredi et quatre courses qualificatives le samedi pour déterminer la grille de départ de la course du samedi soir (selon un tirage au sort, chaque pilote participera à une des quatre courses qualificatives). Cela permettra aux pilotes, comme Raphaël Lessard, de se familiariser avec cet environnement avant de se lancer pour 150 tours de piste en milieu inhabituel pour plusieurs d’entre eux.

Raphaël Lessard n’a rien ménagé pour se préparer à sa première course professionnelle sur la terre battue.

« GMS Racing prend cette course au sérieux. Je serai au volant d’une camionnette préparée spécialement pour la terre et qui a remporté la dernière course NCWTS courue sur la terre. Pour mon pilotage, nous avons effectué des essais sur la terre le mois dernier, à bord d’un « Modifié 604 » d’environ 400 ch., toute une initiation à la terre ! Ensuite, je roule depuis deux semaines en « Micro-Sprint », une petite voiture qui ne pèse presque rien et marche très fort avec un moteur de moto de 600 cc qui tourne à 15 000 tr/m, et surprend avec ses performances. Au début, nous avons roulé avec un gros aileron placé au-dessus du pilote et nous l’avons enlevé lundi, pour mieux imiter le peu d’appui des camionnettes sur une piste plutôt lente comme sur la terre à Bristol. J’ai pu pratiquer avec les pilotes de la filière Chevrolet comme Kyle Larson et Alex Bowman et les autres pilotes de l’équipe GMS Racing, ce qui a été instructif pour moi », a expliqué le jeune pilote de 19 ans.

La course sera diffusée en direct le samedi 27 mars à 20 h (HAE) sur le réseau RDS.