Fin de course frustrante pour Raphaël Lessard à Richmond

Cinquième sur la grille de départ, tout était en place hier pour un résultat à l’avant du peloton pour le pilote Raphaël Lessard, sur le le circuit du Richmond Raceway en Virginie. Mais, il a finalement été relégué loin derrière.

Au volant du Silverado No 24 Canac préparé par GMS Racing, le Beauceron s’est battu avec succès dans le top-5 les 50 premiers tours de la course et dans le top-10 au cours des 180 premiers tours en accumulant de précieux points aux deux premiers segments (7e).

Suite à la neutralisation du 187e tour, les événements se sont enchaînés : une erreur dans les puits a relayé Raphaël Lessard en milieu de peloton et alors qu’il tentait de dépasser, un autre pilote a provoqué un incident qui l’a obligé à rentrer aux puits afin de redresser les ailes du côté gauche.

Ceci a repoussé le jeune pilote de 19 ans loin derrière. Il a franchi le fil d’arrivée en 23e place.

« J’étais confiant avec ma camionnette au début de la course. Nous croyions à un top-5 ou mieux encore, surtout avec les excellents réglages que l’équipe améliorait lors des arrêts. La camionnette fonctionnait de mieux en mieux dans les plus longs segments. Tout allait bien jusqu’à ce qu’une erreur de l’équipe dans les puits me coûte des positions. Nous sommes repartis de la 21e position et c’est alors qu’un compétiteur a détruit ma camionnette du côté gauche. Ce fut une fin de course frustrante », d'expliquer le Joselois.