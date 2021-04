Ottawa et Québec investissent 1 M$ pour les loisirs à Saints-Anges

Les gouvernements du Canada et du Québec ont annoncé qu'ils soutiennent près de 200 projets d’infrastructures récréatives et sportives à travers le Québec. Parmi eux, on retrouve le projet de réfection et d’aménagement du terrain des loisirs de Saints-Anges dans lequel Ottawa et Québec investissent ensemble plus d'un million de dollars.

C'est le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, qui en a fait l'annonce aujourd'hui.

« Si vous demandez à un Angelinois où est le cœur de notre village, il vous répondra assurément que c’est notre terrain de balle. C’est pourquoi il est primordial pour moi depuis le début de mon mandat de revitaliser ce coin incontournable de notre municipalité. C’est un projet qui va faire toute une différence pour nos citoyens. En plus de permettre une offre des loisirs plus diversifiée, ce parc sera un lieu pétillant de vie, en harmonie avec la nature, où toutes les générations y trouveront leur bonheur. C’est un projet audacieux, rassembleur, unique…. à l’image de nos citoyens », a exprimé Carole Santerre, mairesse de Saints-Anges.

La ministre fédérale de l’Infrastructure et des Collectivités, Catherine McKenna, et la ministre déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Isabelle Charest, se réjouissent aussi de cette nouvelle qui permettra aux citoyens de cette municipalité d'avoir accès à des installations modernes et sécuritaires qui favoriseront un mode de vie actif, sain et inclusif.

« Les sports et les activités récréatives sont essentiels pour mener une vie saine et active et rester en contact avec la collectivité. Le bien-être des Canadiens est un souci de tous les instants pour notre gouvernement », a précisé Catherine McKenna.

Le projet, estimé à 1 616 808 $, consiste à l'aménagement, au réaménagement et à la mise aux normes d'infrastructures sportives et récréatives. Les principaux éléments prévus sont une patinoire multifonction extérieure (pour usage quatre saisons), une zone familiale (ex: aire de repos permettant la tenue d'événement, aire de pique-nique, ...), une zone sportive (chalet de loisirs, terrain de balle molle et aire sportive), ainsi que des sentiers reliant les éléments du parc. Il pourrait aussi y avoir la réalisation de travaux connexes.

De cette somme, les gouvernements participent à hauteur de 1 067 478 $. En effet, Ottawa investit 533 739 $ par le biais du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du programme d’infrastructure Investir dans le Canada, tandis que Québec investit 533 739 $ grâce à son Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives.

La région de Beauce-Nord espère que ces nouvelles infrastructures permettront de créer des milieux de vie propices à attirer des familles et des travailleurs, tout en stimulant la relance économique.

« Voilà qu’il sera enfin possible de réaliser ce projet fort attendu des citoyens de Saints-Anges. Je tiens à saluer le travail de l’équipe municipale, menée par Carole Santerre, mairesse pour la préparation du dossier qui reçoit aujourd’hui un accueil favorable des gouvernements. Au plaisir de visiter le tout une fois les travaux terminés », de stipuler Luc Provençal.