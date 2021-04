Près de 1,5 M$ pour six projets en sports et loisirs

Les gouvernements du Canada et du Québec ont annoncé aujourd'hui une aide financière de plus de 9,4 millions de dollars, dans le cadre du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives, pour la réalisation de 17 projets dans la région de la Chaudière-Appalaches, dont six se trouvent dans la circonscription de Beauce-Sud.

La somme la plus importante, 1 070 297 $, va pour l'aréna de Saint-Martin. Le projet vise principalement l'ajout d'un système de réfrigération et d'une surface réfrigérée pour la patinoire intérieure existante et l'isolation du bâtiment existant, ce qui permettra d'offrir une glace artificielle, sur plus grande utilisation annuelle.

L'aménagement d'une nouvelle surface pour le Dekhockey extérieure est aussi prévu. Il pourrait aussi y avoir la réalisation de travaux connexes. Le coût total de la réalisation a été fixé à 1 607 053 $.

« L’aide importante de notre député et du gouvernement pour nos municipalités fera toute la différence pour réaliser des projets qui sont attendus par notre population depuis plusieurs années. Avec cet investissement total de 1.6M$, notre aréna sera utilisé de 3 à 4 mois de plus chaque année et nous procéderons à l’achat d’une surface de Dekhockey. Ces nouvelles réalisations vont profiter à tous pour des décennies et permettent de rendre nos villages plus vivants », a indiqué Éric Giguère, maire de Saint-Martin par voie de communiqué de presse lors de l'annonce.

Voici les autres projets retenus dans Beauce-Sud

Lac-Poulin — Part gouv.: 93 369 $ — Coût total: 140 053 $

Le projet consiste à la réfection et l'agrandissement du terrain de tennis de la municipalité. Le terrain, une fois réaménagé, permettra aussi la pratique du basketball et du pickleball. Le terrain sera clôturé, éclairé, et offrira également des équipements de tennis, pickleball et basketball. Des travaux connexes pourraient aussi être réalisés.

Saint-Côme-Linière — Part gouv.: 113 203 $ — Coût total: 169 805 $

La municipalité pourra construire un terrain de tennis double sur le nouveau de terrain de sports et de loisirs de la municipalité. Il s’agit du troisième investissement du gouvernement à l’intérieur du parc.

Saint-Évariste — Part gouv.: 100 712 $ — Coût total: 151 834$

Le projet vise le remplacement du système de ventilation de la piscine municipale intérieure. Le système en place est désuet. Il sera remplacé par un système de ventilation adéquat. Quelques autres travaux mineurs seront aussi effectués.

Saint-Éphrem-de-Beauce— Part gouv.: 23 416 $ — Coût total: 32 851 $

Amélioration au centre des loisirs.

Saint-Zacharie — Part gouv.: 32 812 $ — Coût total: 49 775 $

Aménagement d’une patinoire de Dek Hockey.

« Avec la construction du Complexe multisport qui porte la signature de notre gouvernement à Saint-Georges, il était aussi important de supporter de nouveaux projets en sports et loisirs dans les autres municipalités de Beauce-Sud. Si nous voulons hausser la qualité de vie pour nos familles et nos aînés dans nos localités, il faut continuer de développer de nouveaux projets qui rassemblent nos gens. Toutes ces nouvelles réalisations sont en collaboration avec les municipalités et représentent des legs importants pour les années à venir », a fait savoir Samuel Poulin, député de Beauce-Sud.

PHOTO — Le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, le maire de Saint-Martin, Éric Giguère, le conseiller municipal, Yvan Paré, et la technicienne en loisirs et culture, Patricia Dulac devant le Complexe Matra de Saint-Martin.