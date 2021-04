Raphaël Lessard de retour en piste sur le circuit du Kansas Speedway

Le pilote Raphaël Lessard prendra part samedi à sa septième course de la saison sur l’ovale du Kansas Speedway.

Les fans du Beauceron seront également à l’honneur avec un logo apposé sur la camionnette pour les remercier de leur soutien depuis le début de l’aventure.

« Je suis prêt pour Kansas ! C’est une piste que j’ai aimée l’année passée, il y a beaucoup de place sur la piste et nous pouvons rouler en haut ou au bas, longtemps au maximum sur un tour. Ma dernière course sur une piste d’un mille et demie était Atlanta en mars dernier. Je suis certain que ma camionnette sera dans le coup samedi soir pour un top-10 avec de bonnes chances d’un podium », a expliqué le jeune coureur automobile de 19 ans.

Raphaël Lessard prendra le départ au volant de son Silverado No 24 Canac/ Quincaillerie Richelieu ce samedi 1er mai à 19 h 30 (HAE). La course sera diffusée en direct sur les ondes de RDS.