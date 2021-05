C'est la Journée nationale du sport et de l’activité physique

La population de la Chaudière-Appalaches est invitée à bouger le 2 mai, de mille et une façons, en cette Journée nationale du sport et de l’activité physique.

Que ce soit pour se dépasser, pour s’amuser ou encore pour prendre l’air, de nombreuses activités vous tendent la main pour profiter de la Journée nationale du sport et de l’activité physique

Pour l’occasion, l’Unité régionale de loisir et de sport de la Chaudière-Appalaches (URLS-CA) vous propose de partager une photo de vous en train de bouger entre le 2 et le 12 mai au jnsap.ca. Plus de 5 000 $ en prix seront partagés parmi les participants dans la région.

Si l’édition 2021 de la JNSAP se fera à nouveau dans le respect des règles sanitaires en vigueur, il demeure important de faire découvrir ou redécouvrir le plaisir de bouger.

« La pratique d’activités physiques, si elle est adaptée, est salutaire pour tout le monde, et ce, peu importe le niveau de condition physique. Elle bénéfique tant physiquement que mentalement », mentionne Marie-Claude Lemieux, agente de développement en activité physique à l’URLS-CA.

Ce dimanche 2 mai pourra ainsi être l’occasion de renouer avec son sport favori ou encore de s’initier à une nouvelle activité pour profiter de ses bienfaits.

La Journée nationale du sport et de l’activité physique (JNSAP) a lieu le 2 mai de chaque année. Cet évènement annuel invite, lors de cette journée et pendant les dix jours suivants, la population à bouger et à se rappeler qu’il est agréable de s’activer au printemps pour ensuite faire le choix de bouger tout au long de l’année.

L’URLS de la Chaudière-Appalaches est une organisation sans but lucratif, qui œuvre en tant qu’expert-conseil, d’acteur de soutien et de carrefour d’information pour les intervenants du loisir et du sport dans la région.

Par des mobilisations, de l’accompagnement, de la coordination d’évènements, comme la JNSAP, et de la valorisation, l’URLS-CA souhaite favoriser le déploiement d’une offre en loisir et en sport variée et accessible sur le territoire de la Chaudière-Appalaches.