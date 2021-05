Des étudiantes et étudiants athlètes récompensés pour leur réussite académique

Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches ont tenu un gala virtuel le 6 mai dans le but d’honorer les étudiantes et étudiants athlètes qui se sont le plus illustrés au plan académique lors de la dernière année.

« Nos étudiants athlètes n’ont pas eu la chance de livrer de parties cette année en raison des mesures sanitaires. Néanmoins, les entraînements se sont poursuivis afin que ceux-ci puissent maintenir leurs compétences et leur physique à un niveau élevé et être prêts dès que l’occasion se présentera à nouveau », a expliqué le directeur des études et de la vie étudiante, Jean-Philippe Vachon.

À l’occasion de ce gala, les jeunes ont pu assister à une conférence présentée par Antony Auclair, champion du Super Bowl LV, et Shayne Gauthier, ancien Condors et champion de la Coupe Grey en 2019 qui ont abordé leur parcours scolaire et sportif.

Étudiants athlètes par excellence

Plusieurs critères sont pris en compte afin de décerner les titres d’étudiants athlètes par excellence. D’abord, la performance académique des étudiants, mais également le niveau d’implication dans son sport ainsi que l’assiduité dans sa présence aux entraînements.

Plusieurs équipes des Condors disposent d’une formation féminine ainsi que d’une formation masculine. Notamment en basket-ball (Division 3), où Marie-Julie Laliberté et Samuel Giguère ont reçu les titres d’étudiants athlètes par excellence pour leur discipline.

Du côté du rugby, les prix ont été décernés à Marie-Rose Morin et Yoakim Galipeau-Théberge.

En volleyball ce sont quatre étudiants qui ont été félicités, soit Marianne Gagné (Division 2), Jérémy Gosselin (Division 2), Ann Sophie Gosselin (Division 3) et Carolane Ferland (Division 3).

Puis, côté soccer (Division 2), Catherine Busque et Édouard Maheu ont obtenu une distinction.

Trois autres étudiants athlètes ont été remarqués dans trois disciplines distinctes. On retrouve ainsi Noémie Lavertu en cheerleading, Joseph Sauvé en football ainsi que Justin Deblois en hockey LHJAAAQ.

« Je suis fier que notre Cégep continue à offrir un milieu de vie stimulant pour ces étudiants. Bravo aux récipiendaires 2021 et à tous ces étudiantes et étudiants athlètes qui ont su rester motivés et impliqués », a ajouté Jean-Philippe Vachon.

Il n’y a cependant pas eu de remise de prix pour les titres d’étudiants athlètes de l’année – féminin et masculin, car il n’y a pas eu de matchs cette année en raison de la pandémie.

Bourse de l’Alliance Sport-Études

L'étudiant athlète Mikisih Awashish a reçu la bourse de l’Alliance Sport-Études d'une valeur de 500 $ qui est octroyée chaque année à un étudiant qui se démarque par sa persévérance.

Ce jeune sportif a démontré de la persévérance scolaire en terminant, cette session-ci, son diplôme d’études collégiales en Sciences de la nature sur trois ans, et ce, au sein de trois établissements scolaires. Notons également que durant ces années, Mikisiw a évolué dans trois équipes de hockey distinctives. Il a fait partie de la toute première équipe de la Ligue de hockey junior AAA du Québec des Condors du Cégep Beauce-Appalaches.