L'athlète « Ironman » Simon LeBlanc se prépare en vue d’une éventuelle saison

L’année 2020 était très prometteuse pour l'Ironman Simon LeBlanc. À la fin 2019, il avait obtenu sa licence professionnelle pour le circuit de triathlon, mais comme pour plusieurs athlètes, la pandémie de COVID-19 est venue chambarder ses plans.

Après s’être concentré sur son entraînement à l’été 2020, l’athlète de Saint-Prosper garde espoir afin qu’il puisse participer à un premier Ironman avec le statut de professionnel, a-t-il fait savoir lors d'une entrevue vidéo accordée à EnBeauce.com.

« J’ai hâte de sortir fort en compétition et ça fait un an que je m’entraîne dans mon sous-sol et à l’extérieur et je vois les résultats sont là. Il va maintenant falloir mettre les trois sphères de mon sport car j’espère qu’on va avoir des courses cette année.», a-t-il mentionné.

Rappelons que Simon LeBlanc a été le meilleur canadien dans la catégorie des 25-29 ans, lors des championnats du monde d’Ironman qui avaient lieu à Kailua-Kona, à Hawaii en 2019.

Écoutez l'intégrale de l'entrevue vidéo avec Simon LeBlanc.