Jeff Côté est prêt à reprendre le volant

Le pilote Beaucevillois, Jeff Côté, qui évolue dans la série québécoise NASCAR Late Model Series, se dit très fébrile à l’idée de reprendre la compétition.

L’été dernier, le pilote de 20 ans n’a disputé que deux courses à l’autodrome Chaudière de Vallée-Jonction et celui de Montmagny.

« L’auto est prête, on a fait plusieurs ajustements pendant l’hiver, car l’an dernier, on avait une nouvelle voiture et on a appris à travailler avec elle et on a hâte de tout mettre en place afin de bien performer cet été. » a-t-il mentionné lors d'une entrevue vidéo avec EnBeauce.com.

Jeff Côté a remporté sa première course dans ce circuit le 8 septembre 2018 à l’autodrome Chaudière alors qu'il n'était âgé que de 18 ans.

