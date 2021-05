Texel Matériaux Techniques sera partenaire officiel du 8e Défi des 4 versants

Le Défi des 4 versants présentera cette année sa 8e édition le samedi 25 septembre prochain à Saint-Elzéar, dont l'entreprise Texel Matériaux Techniques sera le partenaire officiel.

L'alliance entre l'entreprise basée à Saint-Elzéar et le Défi des 4 versants est dans la continuité des sept autres éditions de l'événement auxquels l'entreprise était déjà partenaire.

« Nous sommes convaincus que de saines habitudes de vie au quotidien au niveau de la santé et mieux-être favorisent un équilibre, ce qui a un effet positif marquant sur la santé globale des gens », de mentionner Jean-Nicol Tremblay, directeur développement de produit et représentant de la direction du programme Santé et Mieux-être chez Texel.

Lors de ce défi, plusieurs parcours seront accessibles en fonction des capacités de chacun, soit 1 km, 2 km, 5,7 km, 12,5 km et 17,7 km. En effet, l'organisation de l'événement se donne comme mission d’être à la fois rassembleur et mobilisateur pour permettre aux adeptes de sports, aux nouveaux initiés et aux courageux de relever un défi personnel de forme physique.

Cette année, le Défi des 4 Versants s’associe également à la Chambre de Commerce et d’Industrie Nouvelle-Beauce (CCINB) pour créer le Défi corporatif CCINB. Cette course à relais, sur un parcours de 17,7 km, sera réalisée en équipe corporative de deux à quatre personnes lors de la même journée du 25 septembre. Pour réussir ce défi, la Chambre de Commerce a mis en place une série d’entraînements en groupe supervisés sur le territoire de la Nouvelle-Beauce.

« Les bienfaits de l’activité physique en entreprise sont bien connus et surtout post-pandémie, il est d’autant plus important de faire du Team building et de valoriser le réseautage dans un environnement extérieur magnifique », de spécifier l'organisation par voie de communiqué de presse.

Les personnes qui souhaitent s’inscrire peuvent être des coureurs expérimentés ou débutants.

Les inscriptions au 5,7 km, 12,5 km et 17,7 km du Défi des 4 versants seront possibles via la page Facebook de l'événement à compter du 8 juin. Celles pour le Défi corporatif CCINB se feront via le site web de la Chambre de Commerce.