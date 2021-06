Le Tour de Beauce annulé pour une seconde fois

En raison de l'incertitude qui plane sur les mesures sanitaires qui seront en place dans les prochains mois, la corporation du Grand Prix cycliste de Beauce se voit dans l'obligation d'annuler une seconde fois le Tour de Beauce.

L'évènement, qui avait déjà été reporté de juin à septembre, ne pourra finalement pas avoir lieu cette année. Selon le calendrier de l’Union Cycliste Internationale, la course devrait être de retour du 15 au 19 juin 2022.

« Il y a trop d'incertitude quant aux mesures qui vont prévaloir au mois de septembre. C'est un évènement international qui représente habituellement une vingtaine de pays », a expliqué Francis Rancourt, le directeur général du Tour de Beauce.

Alors que lui et son équipe s'affairait aux préparatifs de cette 35e édition, ils se sont rendus compte qu'ils avaient énormément de démarches à faire et que ça se compliquaient rapidement.

« On était sur le point d'engager de l'argent et de prévoir des choses sur lesquelles on ne pourrait pas revenir. Mais comme c'était trop incertain de tenir l'évènement, on a décidé d'annuler. »

Notons tout de même que les Championnats canadiens cyclistes sur route élites, juniors et paracyclistes sont maintenus en septembre. L’organisation prévoit aussi présenter le Gran Fondo Lac-Mégantic le 26 septembre prochain tel que prévu initialement.

« Espérons que les choses rentrent dans l'ordre rapidement. C'est difficile de rester à flot, car on a des frais fixes chaque année. On est une organisation assez solide, mais il ne faudrait pas que ça dure encore cinq ans », a conclu le directeur général.