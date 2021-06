Huit des Dragons de la Polyvalente de Saint-Georges poursuivront au collégial

Ce sont au moins huit joueurs finissants des Dragons de la Polyvalente de Saint-Georges qui devraient évoluer au niveau collégial à l’automne prochain.

Parmi eux, Zachary Vachon et Zachary Roy ont choisi les Condors du Cégep Beauce-Appalaches où ils étudieront en comptabilité et gestion. Benjamin Thibault les rejoindra dans cette équipe alors qu'il suivra le programme de génie civil.

Pier-Luc Boucher évoluera quant à lui, avec les Cougars du Collège Champlain de Lennoxville. Il y étudiera en sciences de la nature.

De son côté, Justin Talbot revêtira l’uniforme des Volontaires du Cégep de Sherbrooke, où il étudiera en sciences humaines.

Enfin, Tristan Houle, Marc-Antoine Lacroix et Antoine Quirion joueront pour les Faucons du Cégep de Lévis-Lauzon. Tristan et Marc-Antoine étudieront en sciences humaines, alors qu’Antoine a opté pour une technique en gestion de commerce.

C'est une nouvelle étape qui commence pour ces joueurs qui considéraient l'équipe des Dragons comme une famille.

« Dans le vestiaire ou sur le terrain, on peut toujours compter l’un sur l’autre », a exprimé Zachary Vachon. « Ce que je retiens de l’expérience, c’est l’ambiance dans le vestiaire avant les matchs », d’ajouter Antoine Quirion.

C'est cet esprit d'équipe qui, selon eux, les a pousser à se surpasser et à devenir meilleur.

Pier-Luc Boucher estime que « le goût de me surpasser autant sur le terrain que dans mes cours et les nombreux entraînements fournis par l’équipe, durant et après la saison, m’ont aidé à devenir un meilleur athlète ». Même chose pour Benjamin Thibault, qui a retenu de son passage aux Dragons « le sentiment d’appartenance, le désir de vaincre mon adversaire et la motivation à toujours vouloir devenir un meilleur athlète et joueur ».

Justin Talbot affirme que les entraîneurs lui ont toujours fait sentir qu’il était de taille contre n’importe qui « Tous les coachs croyaient en chacun de nous et ne nous laissaient jamais tomber. »

Camps

Les Dragons Juvénile tiendront leur camp du 25 au 27 juin. Pour les Dragons Cadet ce sera du 2 au 4 juillet. Les joueurs intéressés à y participer ou à joindre le programme des Dragons peuvent contacter l’entraîneur-chef Carl Dallaire, au 418-228-8964, poste 4080, ou à [email protected]