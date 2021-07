Semaine productive pour les Black Knights de Saint-Georges

Les Black Knights de Saint-Georges ont été actifs cette semaine et Kevin Bélanger, relationniste de l'équipe de baseball a résumé les matchs du 1er et du 3 juillet.

Match du 1er juillet

Le lanceur Thomas Lessard a connu une sortie exceptionnelle lors du match contre les Bombers de Val-Bélair au Centre Sportif Lacroix-Dutil le 1er juillet. Il signe ainsi sa 2e victoire de la saison.

Œuvrant pendant sept manches, le lanceur n’a donné que des miettes aux frappeurs des Bombers. Il a accordé un point sur deux coups sûrs seulement, en plus de retirer trois frappeurs sur des prises et donné trois buts sur balles.

De son côté, Jonatan Beaudoin a frappé un circuit de deux points pour guider les Black Knights vers une victoire de 2 à 1.

Les Black Knights ont inscrit leurs deux seuls points en 2e manche. Avec Philippe Tremblay au premier coussin, Jonatan Beaudoin a catapulté une balle de l’autre côté de la clôture pour faire 2 à 0.

Le reste de la partie a été l’affaire des deux lanceurs puisque Cédric Provencher a également été solide au monticule pour les Bombers en ne donnant que trois coups sûrs aux Beaucerons.

Par conséquent, les deux équipes n’ont frappé que cinq coups sûrs au total dans la partie!

Les Bombers se sont inscrits à la marque en 7e manche, mais le point n’a pas été compté à la fiche de Lessard puisqu’il est survenu à la suite d’une erreur défensive.

L’entraîneur-chef Jonathan Dulac jubilait à la suite de la performance de son lanceur. « C’est une des meilleures sorties que j’ai vues depuis longtemps au niveau Junior. Malgré nos problèmes au bâton, il a su demeurer concentré pour nous garder dans le match », a-t-il résumé.

Programme double du 3 juillet

Les Black Knights (BK) de Saint-Georges étaient du côté de Saint-Pascal pour y disputer un programme double face aux Industries Desjardins de l’endroit, le 3 juillet.

Les deux équipes ont divisé les honneurs de ces deux matchs avec un total combiné de 65 points.

Les BK se sont inclinés 16-15 en prolongation et l’ont emporté 21 à 13 lors de la 2e rencontre.

Guillaume Mathieu, Nathan Fortin et Jonatan Beaudoin se sont succédé au monticule pour la première rencontre.

Avec une égalité de 14-14 après sept manches, les BK ont inscrit un point en prolongation lorsque Nathan Fortin a soutiré un but sur balles avec les buts remplis. Mais, à leur tour au bâton, les Industries Desjardins ont recréé l’égalité et ont inscrit le point gagnant sur un ballon sacrifice.

Les Beaucerons ont frappé 11 coups sûrs et n’ont pu profiter davantage des six erreurs des locaux.

Guillaume Mathieu, Nathan Fortin et Philippe Tremblay ont été les plus productifs dans la cause perdante.

Maxime Breton était le partant de la 2 e partie. Dès la première manche, Carl Thivièrge a frappé un circuit de trois points pour les BK.

Avec 16 coups sûrs au total, plusieurs joueurs se sont démarqués en offensive pour les Black Knights, soit Philippe Tremblay, Zachary Plante et Carl Thivièrge. À noter que Guillaume Tremblay a croisé le marbre à cinq reprises.

L’entraîneur-chef Jonathan Dulac expliquait la raison de ces pointages élevés. « Les deux équipes frappaient, frappaient et frappaient. Les gars au bâton voyaient la balle grosse comme des ballons de plage. Nous avons eu droit à deux marathons de baseball de près de trois heures chacun », a-t-il résumé.

Prochaine partie

Les Black Knights font relâche pour une semaine, la prochaine partie aura lieu le mardi 13 juillet, au terrain du Centre sportif Lacroix-Dutil, alors que les Bombers de Val-Bélair seront en visite, à 20 h.