Découvrez en images la course de canot présentée à Vallée-Jonction

Aujourd’hui a eu lieu la course de canot en C1, au départ de Vallée-Jonction, organisée par l’Association des coureurs en canot du Québec (ACCQ).

Chaque participant, seul à bord de son canot, devait parcourir 10 km depuis la Base Plein Air de la Chaudière à Vallée-Jonction. Ils sont partis à 13h.

Du côté des hommes, c'est Guillaume Blais qui a remporté la première position avec un temps de 50 minutes pour parcourir les 10 km. Puis, Jimmy Pellerin le suit de près avec 50 min 01 sec et Christophe Marchand Pellerin termine à la troisième place avec 50 min et 53 sec.

Et du côté des femmes c'est Sarah Lessard qui a la première place avec un temps à 57 min 31, suivi de Sophie Coupal avec 58 min 30 et Thina Pham qui a parcouru les 10 km en 1h 04 min et 26 sec.

Rappelons que ces sportifs sont des canotiers expérimentés dans des embarcations étroites faites en carbone et qui chavirent très facilement, comme celles utilisées pour les Jeux olympiques.

L’événement continue demain en C2, c’est-à-dire que cette fois il y aura deux canotiers par embarcation.

Rappelons que c’est gratuit pour les spectateurs. Pour participer, cela coûte 20 $ aux membres de l'association et 35$ pour les non-membres.