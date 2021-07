Courses de canot à Vallée-Jonction en fin de semaine

L’Association des coureurs en canot du Québec (ACCQ) organise une course de canot sur la rivière Chaudière cette fin de semaine, les 10 et 11 juillet, au départ de la Base Plein Air de la Chaudière à Vallée-Jonction.

Ces deux journées de course font partie du circuit provincial de l’ACCQ qui se déplace chaque semaine dans une nouvelle région du Québec.

Les participants sont des canotiers expérimentés, car ces embarcations étroites sont faites en carbone et chavirent très facilement, comme celles utilisées pour les Jeux olympiques. Cela représente une cinquantaine d'équipes qui viennent d’un peu partout dans la province.

L’événement est gratuit pour les spectateurs et coûte 20 $ aux membres de l'association et 35$ pour les non-membres.

Embarcation pour une personne - Samedi

Le samedi 10 juillet, les athlètes parcourront 10 km seul à bord de leur canot.

Les inscriptions et les paiements sont accessibles dès 10 h, il y a ensuite une rencontre avant-course à 12 h 30 et le départ se fait à 13 h.

Embarcation pour deux personnes - Dimanche

Le dimanche 11 juillet, les canotiers seront deux par embarcation pour parcourir environ 30 km, comprenant une petite portion de portage sur une plage rocheuse.

Les inscriptions et les paiements sont accessibles dès 8 h et il y a ensuite une rencontre avant-course à 10 h 30. Le premier départ est à 11 h et le second à 11 h 05.

Plusieurs bourses allant de 50 $ à 500 $ sont à gagner.

Notons que l’événement, présenté par Saint-Georges Nissan et Estampro, sera maintenu, peu importe la météo.