Simon-Olivier Tanguay nommé capitaine du club Perfection Auto

Le club de hockey Perfection Auto de Beauce-Etchemin Junior A a annoncé ce matin que Simon-Olivier Tanguay, 21 ans, agira comme capitaine de l’équipe pour la prochaine saison.

Avec la pandémie qui a forcé l’annulation des séries en 2019 et la saison complète par la suite, Simon-Olivier s’avérait un choix logique pour la direction de l'équipe. En plus d’être un bon joueur, il sera un vétéran important pour la formation qui sera jeune avec la perte de plusieurs anciens qui ont vus leur carrière junior se terminer en raison de la crise du coronavirus.

Pour l’entraîneur-chef, Stéphane Poulin, il s’avérait important de bien entourer la prochaine génération de l’équipe et d’avoir un capitaine qui aura soif de victoire et qui voit ainsi sa dernière chance à 21 ans de remporter les grands honneurs.

« J’ai eu une bonne rencontre avec Simon-Olivier on a discuté des enjeux du club, de ma vision et de mes attentes et je voulais, avant le camp, que les jeunes aient déjà un modèle à suivre et connaissent leur leader. Nous sommes déjà au travail et avons bien hâte de retrouver les jeunes sur la glace », de dire l’entraîneur.

Rappelons que l’équipe tiendra son tournoi de golf au début août et le camp d’entrainement va débuter le 27 août à Saint-Prosper. Le club Perfection Auto de Beauce-Etchemin évolue dans la Ligue de hockey Junior A Beauce-Frontenac (LHJABF).

Aussi, l’organisation présentera une nouveauté qui sera rendu publique à la fin de l’été.