Promouvoir le soccer à travers la Beauce avec une caravane

La Caravane régionale de soccer du club Ascalon de Saint-Georges se promènera à travers la Beauce tout au long de l’été pour promouvoir le sport dans la région.

Cette initiative trottait dans la tête de ces instigateurs depuis plusieurs années déjà. « On veut tisser des liens solides entre les associations de soccer. On veut créer une communauté et échanger les expériences pour développer le soccer, tant au niveau local qu’au niveau plus régional », a expliqué Alexandre Tran Khanh, Président du club Ascalon.

Cette caravane permettra d’organiser des ateliers gratuits qui seront gérés par une équipe de professionnels qualifiés et des joueurs seniors bénévoles. Le but étant de promouvoir le soccer, mais aussi, d’apporter un soutien aux entraîneurs et aux arbitres de la région.

« On cherche à unir par la formation et les ateliers. Le but n’est pas de centraliser les activités de soccer, mais plutôt d’aller à la rencontre des gens pour développer de façon délocalisée », a précisé le président. « On veut aussi faire des projets communs comme des ligues, un réseau de tournoi, une équipe régionale de la Beauce et pourquoi pas, un stade. »

Le club Ascalon et le maire de la ville de Saint-Georges, Claude Morin, souhaiteraient que ce processus permettent aussi de recruter des joueurs motivés qui voudraient atteindre un niveau plus élevé.

« Pourquoi pas recruter pour le sport étude également, faire connaître le programme », d’ajouter le maire.

Notons que le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, ainsi que le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, ont investi 14 000 $ dans ce projet d’environ 20 000$. « Cela va permettre à toutes les municipalités de pouvoir avoir accès au soccer car c’est un sport super agréable qui fait la différence dans la vie de nombreux jeunes », d’indiquer Samuel Poulin.

Par conséquent, la Caravane régionale de soccer passera dans la ville de Saint-Honoré-de-Shenley, à Saint-Gédéon, Saint-Benoît et Saint-Victor. L’organisation est actuellement en pourparlers avec Saint-Côme-Linière, Saint-Martin et Beauceville.

« On veut vraiment s’adapter aux municipalités, on leur demande quand est-ce que ça leur conviendrait qu'on vienne pour que leurs jeunes soient présents etc. On se met à leur service pour la promotion du soccer en Beauce », a exprimé Xavier Bouhy, l’homme en charge des activités de la caravane.

Les ateliers seront adaptés aux groupes d'âges. Les professionnels du club souhaitent que ces visites ne soient pas juste ponctuelles et qu’un véritable lien se crée avec les entraîneurs et arbitres des municipalités.

Pour suivre le projet qui devrait durer au moins deux ans, rendez-vous sur le site internet du club Ascalon ou sur leur page Facebook.