Alain Doyon: plus de 25 ans à la réalisation de Sports 30

Voilà plus de 25 ans que le Beaucevillois Alain Doyon agit comme réalisateur au magazine d'information Sports 30 au Réseau des Sports.

Il compte aussi parmi la dizaine de vétérans toujours en poste depuis l'ouverture de la station, qui fêtera ses 32 ans d'existence en septembre prochain, a-t-il confié lors d'une entrevue vidéo accordée à EnBeauce.com.

« Ce travail continue encore de me passionner »,a-t-il fait remarquer.

Il a complété sa formation comme annonceur radio au Cégep de Jonquière à la fin des années 1980, puis s'est retrouvé au micro de la défunte station CKVL de Sainte-Marie où il a travaillé pendant quelques mois.

Puis, un beau matin, un collègue d'études l'a appelé pour lui indiquer que la future station de sports était à la recherche de personnel. Du jour au lendemain, il a été engagé par le réseau et il y est toujours! « J'ai commencé en bas de l'échelle et j'ai gravi petit-à-petit les échelons », fait-il remarquer, lui qui a travaillé avec les chefs d'antenne Claude Mailhot et Chantal Machabée.

Au cours de sa carrière, Alain Doyon a pu rencontrer des grands noms du milieu sportif, tant de la scène locale, nationale qu'internationale. En entrevue, il nous révèle quel a été pour lui le moment le plus marquant, qui s'est produit lors de l'ouverture du Centre Bell à Montréal.

Le réalisateur sera aussi à la barre de son émission pour assurer, en collaboration avec Radio-Canada, la couverture des Jeux olympiques de Tokyo qui débutent le 23 juillet, auxquels les Beauceronnes André-Anne Côté (nage artistique) et Tammara Thibeault (boxe) participeront.

Sans surprise, l'événement sportif le plus époustouflant à ses yeux demeurera le but gagnant de sa compatriote beaucevilloise, Marie-Philip Poulin, qui a permis à l'équipe féminine de hockey, de remporter la médaille d'or aux Olympiques de Vancouver en 2010. « Quelle émotion! »

Écoutez l'intégrale de l'entrevue vidéo avec Alain Doyon, réalisateur du magazine d'information Sports 30 à RDS.