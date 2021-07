Une 3e place pour Raphaël Lessard

Ce samedi 24 juillet, sur l’ovale de l’Autodrome Chaudière Vallée-Jonction, avait lieu la 2e manche de la Triple Couronne Kennebec.

Le pilote beauceron, Raphael Lessard participait à cette épreuve à bord de la voiture #48 de Larue Motorsport.

Qualifié en 2e position suite à la séance de temps chronométrés, Lessard a pris le départ en 10e place suite à la pige pour une course de 125 tours.

C’est une voiture compétitive que l’équipe Larue Motorsport a fourni à Lessard pour cette course. Avec la qualité de pilotes sur place, les dépassements étaient toutefois difficiles.

Pendant de nombreux tours, Raphael a mené une chaude lutte à Steve Côté pour tenter de s’emparer de la 2e position, mais Côté s’est montré intraitable utilisant la ligne du haut, là où la #48 Larue Motorsport était la plus performante. Au moment où il a pu se hisser en 2e position, un drapeau jaune est survenu, le repositionnant 3e, position qu’il occupait sur le dernier tour complété.

Perdant une position sur le dernier départ, Raphael a su reprendre sa place et conserver sa 3e position pour obtenir son 2e podium en autant de programme. La victoire de cette course a été remportée par Steve Côté suivi de Mathieu Kingsbury.

« On commence vraiment à trouver les bons ajustements sur la voiture. Je me sens de plus en plus à l’aise au volant. Tous les membres de l’équipe travaillent dans le même sens. C’est motivant et on ne peut souhaiter que de remonter sur le podium et d’aller chercher des victoires », a conclu Raphael.

Avec cette 3e position, Lessard occupe actuellement la 2e position au classement de la Triple Couronne Kennebec, à 10 points de Mathieu Kingsbury. La dernière étape aura lieu le 11 septembre prochain.

Le week-end prochain, c’est sur le tracé de Sunset Speedway à Innisfil, Ontario que Raphael prendra le volant d’une voiture Pinty’s, remplaçant le vétéran Donald Theetge blessé à une main. Rappelons qu’à sa première présence dans cette classe en juin 2019, Lessard est allé chercher la victoire sur le tracé de Vallée-Jonction.

Avec la collaboration de Marie-Claude Levasseur, relationniste.