La boxeuse Tammara Thibeault remporte son premier combat

La boxeuse Tammara Thibeault a remporté son premier combat olympique, hier soir à Tokyo, en huitième-de-finale chez les 69-75 kg.

Les juges ont donné la victoire à la native de Saint-Georges par le compte de 4-1, elle qui a remporté les trois rounds sur son adversaire du Kazakhstan, Nadezhda Ryabets.

Thibeault a entrepris la confrontation de manière un peu difficile mais a pris de plus en plus d'aplomb au fur et à mesure du combat. Elle s'est particulièrement distinguée au 3e round, alors qu'elle dominait physiquement d'une bonne tête la boxeuse kazakh.

L'athlète de 24 ans affrontera en quart-de-finale Nouchka Fontijn des Pays-Bays, médaillée de bronze aux JO de Rio. Le match est prévu en soirée ce vendredi 30 juillet.