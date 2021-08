Fin de semaine victorieuse pour le baseball beauceron

Le baseball était à l'honneur durant la fin de semaine en Beauce, alors que les Jarrets Noirs et les Black Nights de Saint-Georges ont remporté deux parties chacun.

Weekend gagnant pour les Jarrets Noirs

Les Jarrets Noirs de Beauce disputaient deux parties ce weekend. Ils recevaient la visite du Rover de Sainte Marie vendredi dernier et étaient du côté Charlesbourg pour y affronter le Polycor le dimanche.

Les Beaucerons en ont profité pour mettre fin à une séquence de deux défaites et ont signé deux victoires consécutives.

Vendredi à Saint-Georges, les Jarrets Noirs ont écrasé le Rover de Sainte-Marie par la marque de 13 à 2. Maxime Beaulieu était le lanceur partant pour les Jarrets Noirs.

Dès la première manche, les Jarrets Noirs ont inscrit cinq points. Le Rover a réduit l’écart en 3e manche en marquant deux points. Par contre, les Jarrets Noirs ont répliqué avec un point également.

Lors de la manche suivante, Vincent Vachon et Jonathan Dulac ont frappé des circuits consécutifs. Puis, en 5e manche, Jonathan Dulac a mis fin au match avec son 2e circuit de la rencontre dans une manche de cinq points.

À Charlesbourg, une performance de trois coups sûrs, dont un circuit, de Félix Pelletier a permis aux Jarrets Noirs de l’emporter 8 à 2. Francis Chevalier était au monticule. Il a œuvré pendant six manches, accordant deux points sur cinq coups sûrs. Il a retiré quatre frappeurs au bâton.

Les Jarrets Noirs ont frappé un total de 12 coups sûrs. Jonathan Dulac en a également frappé trois dans la victoire.

« Ça fait du bien de retrouver le chemin de la victoire après deux défaites, mais ça fait surtout plaisir de voir les gars retrouver leur œil au bâton. Nous avions connu quelques difficultés dernièrement », a résumé l’entraîneur-chef Simon Potvin.

La prochaine partie des Jarrets Noirs aura lieu à Saint-Georges, le vendredi 6 août. Le Polycor de Charlesbourg sera en visite, à 20h.

Deux victoires pour les Black Knights

Samedi dernier, les Black Knights de Saint-Georges recevaient la visite des Toros de Lotbinière dans un programme double au terrain du Centre Sportif Lacroix-Dutil.

Les Beaucerons ont mis fin à une séquence de trois défaites en balayant la série de deux matchs par des pointages de 12 à 3 et 14 à 6.

Au monticule, les Black Knights envoyaient Guillaume Mathieu. Ce dernier a connu des difficultés dès la première manche en accordant un circuit de trois points à Félix-Antoine Belley. Ce sera d’ailleurs le seul faux pas de Mathieu dans cette partie.

Carl Thivièrge a produit deux points sur un simple en première manche pour les Black Knights. Il a terminé sa soirée avec un total de trois points produits, tout comme son coéquipier Jonathan Beaudoin. Nathan Fortin a également frappé un circuit de deux points dans la victoire.

Les BK ont frappé un total de 8 coups sûrs.

Pour la deuxième partie, Thomas Lessard était l’homme de confiance pour commencer au monticule. L’offensive lui a d’ailleurs donné un joli coussin de huit points lors de la 2e manche.

Guillaume Mathieu a frappé la longue balle en 4e manche dans la victoire.

Avec 10 coups sûrs, plusieurs frappeurs des BK ont claqué plus d’un coup sûr. Guillaume Mathieu avec trois et Gabriel Turgeon et Philippe Tremblay avec deux.

Pour l’entraîneur-chef Jonathan Dulac, ces deux victoires ont fait un grand bien. « Le classement est tellement serré, on se devait de remporter ces deux parties. Après trois défaites consécutives, on se devait de répondre fort », a-t-il terminé.

La prochaine partie sera pour un programme double au Centre sportif Lacroix-Dutil, le dimanche 8 août. À 13h, le Baseball ID de Rimouski sera l’équipe en action. Puis, à 16h30, ce sera face aux Artilleurs de Lévic-Centre.

Avec la collaboration de Kevin Bélanger, relationniste des Black Knights de Saint-Georges et des Jarrets Noirs de Beauce.