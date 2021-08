Philip-Olivier Rochette nommé capitaine des Lauréats de Saint-Hyacinthe

Le Beauceron Philip-Olivier Rochette vient d'être nommé capitaine de l'équipe de hockey des Lauréats du Cégep de Saint-Hyacinthe pour la saison 2021-2022, a annoncé aujourd'hui le personnel d'entraîneurs sur la page Facebook du club.

L'attaquant droitier de 19 ans, natif de Saint-Joseph-de-Beauce, entreprendra sa troisième saison avec l'équipe et succèdera ainsi à Frédéric Rondeau.

Le vétéran entamera sa dernière année d'études en sciences humaines au Cégep de Saint-Hyacinthe. À sa saison recrue en 2019-2020, il avait obtenu 7 buts et 8 mentions d'assistance en 32 parties, en plus d'amasser 4 points (2 buts et 2 passes) en 4 parties lors des séries éliminatoires.

Avant son arrivée avec les Lauréats, il avait obtenu une saison remarquable de 23 buts et 9 passes en 32 parties avec les Panthères de l'École secondaire Veilleux de Saint-Joseph.

« Philip-Olivier est un joueur qui se présente pour compétitionner tous les jours à l'aréna. Il a une excellente attitude et c'est un joueur respecté par ses coéquipiers. Sa passion pour le hockey est contagieuse et il représentera parfaitement les valeurs de notre équipe. Nous sommes convaincus qu'il sera un modèle à suivre pour nos jeunes joueurs qui arrivent dans l'organisation », a commenté l'entraîneur-chef des Lauréats, Martin Russell, qui évoluent dans la Division 1 de la Ligue collégiale de hockey du Réseau du sport étudiant du Québec.