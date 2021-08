Une autre victoire à domicile pour les Jarrets Noirs

Vendredi soir (hier), les Jarrets Noirs de Beauce disputaient la victoire au Polycor de Charlesbourg au terrain du Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges.

Les Beaucerons ont finalement gagné cette partie par la marque de 8 à 6. Grâce à ce gain, les Jarrets se rapprochent à un demi match du Polycor en tête du classement général avec encore quatre parties à disputer à la saison, dont une contre ces mêmes Polycor.

Maxime Beaulieu était l’artilleur partant des Jarrets Noirs. Ce dernier connait une première manche parfaite, retirant les deux derniers frappeurs sur des prises.

L’équipe orange et noir a ensuite marqué deux points à leur premier tour au bâton. Le roulant de Guillaume Drouin a poussé Yanick Lachance au marbre, lui qui était posté au 3e cousin. Puis, Jonathan Gilbert a catapulté une offrande du lanceur adverse de l’autre côté de la clôture, bon pour son 2e circuit de la saison.

Le Polycor a inscrit quatre points en 2e, dont deux sur le simple de Thomas Desrosier.

La réplique des Jarrets Noirs a été instantanée. Yanick Lachance a marqué un 2e point lorsque Bernard Parent a été atteint par un lancer alors que les buts étaient remplis. Félix Pelletier a ensuite frappé un simple bon pour deux autres points.

En 3e manche, les locaux ont porté la marque à 7 à 4. Guillaume Drouin a poussé une fois de plus Lachance au marbre sur un simple. Jonathan Gilbert a enchaîné avec un double qui a permis à Félix Pelletier de croiser le marbre.

Après avoir complété la 5e manche en accordant un 5e point, Beaulieu a vu sa soirée de travail se terminer. Il a été remplacé par Louis-Philippe Bélanger.

Félix Pelletier a ajouté un circuit lors de cette même 5e manche.

Les Jarrets Noirs ont frappé 11 coups sûrs, comparativement à 10 pour Charlesbourg. Pelletier a été parfait au bâton en étant 3 en 3. Il a produit 3 points et a croisé le marbre à deux reprises.

« C’était une partie importante si on espérait rester dans la course pour le premier rang. Le classement est très serré. Il reste par contre quatre autres grosses parties, dont une autre contre le Polycor. On joue déjà du baseball de série », a affirmé l’entraîneur-chef, Simon Potvin.

Les Jarrets Noirs seront du côté de Québec, ce dimanche, 8 août. Ils affronteront le Lantigua-31 de Québec, à 19h.

Avec le collaboration de Kevin Bélanger, relationniste des Jarrets Noirs de Beauce.