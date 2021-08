Les Jarrets Noirs se hissent en haut du classement

Les Jarrets Noirs étaient en action à Saint-Augustin-de-Desmaures cette fin de semaine contre le B45 du CRSA. L’équipe a réussi à marquer trois points au début de la 7e manche leur apportant la victoire avec un pointage de 4 à 3. Cette victoire leur assure une première ou deuxième place au classement général.

Durant six manches, le lanceur Francis Chevalier a accordé 3 points sur sept coups sûrs et deux buts sur balle et récolté trois retraits au bâton.

Le joueur beauceron, Jonathan Dulac, a inscrit le premier point en croisant le marbre sur un mauvais lancé du lanceur de l’équipe adverse. Le B45 s’est rattrapé durant les manches 3, 4 et 5 en marquant trois points.

Les Jarrets ont réussi à reprendre le dessus à la 7e manche. Alex Potvin a frappé son deuxième coup de circuit de la saison. Nestor Jiminez a aussi à frapper un double créant l’égalité. Puis, Guillaume Mathieu a inscrit un autre point. Finalement, c’est le lanceur Maxime Beaulieu qui a permis d’obtenir la victoire pour l’équipe beauceronne.

« Cette victoire, je la dédie à Bob Dulac, mon entraîneur adjoint. Bob n’était pas présent avec nous aujourd’hui puisqu’il devait subir une importante intervention chirurgicale au niveau du cœur. Les gars l’ont joué pour lui », a confié l’entraîneur-chef très heureux.

Haut dans le classement

Les Jarrets Noirs pourraient obtenir la première place au classement général lors de la dernière partie contre le Polycor de Charlesbourg. Pour le moment, la date est inconnue, car il s’agit d’une reprise d’une partie.

En étant dans les deux premiers du classement, les équipes obtiendront un laissez-passer en première ronde des séries éliminatoires passant directement en demi-finale.