Le club de hockey Perfection Auto rafraîchit ses couleurs

Le club de hockey Perfection Auto a décidé de profiter de la pandémie pour rafraîchir ses couleurs.

La direction voulait que les jeunes soient fiers de revenir sur la glace et, du même coup, amener une nouveauté pour ceux-ci.

Qui plus est, le commanditaire, Garage Perfection Auto de Saint-Prosper, a changé un de ses fournisseurs dont le logo était affiché sur l’ancien chandail. Une raison supplémentaire pour rafraîchir l’image de l’équipe.

« Nous voulions garder la couleur bleu prédominante, mais nous avons opté pour un bleu plus pâle style aux couleurs du 3e chandail des Penguins de Pittsburgh. Le vintage est très à la mode, donc nous voulions un beau chandail qui va dans cet effet et des couleurs modes », a indiqué l'organisation par voie de communiqué de presse.

Les partenaires qui vont s’afficher sur le chandail seront Perfection auto, partenaire depuis les tout débuts de l’équipe; Ambiance Sports, qui devient le fournisseur officiel de l’équipe et qui a le mandat de produire les chandails; CDID qui est une entreprise qui a vu le jour à Saint-Prosper; Uni-Pro, qui est un partenaire d’affaires de Perfection auto et qui s’affiche également avec le club de hockey; et enfin, Pneus Delta, dont la signature corporative se retrouvera sur les bas.

Les partenaires se sont engagés avec l'équipe pour une durée de trois ans.

L'entraîneur-chef, Stéphane Poulin, qui en sera à sa première saison avec le club qui évolue au sein de la Ligue de hockey Junior A Beauce-Frontenac, a indiqué que le camp de préparation débute le 27 août. La saison devrait prendre son envol à la fin du mois de septembre.