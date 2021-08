Un accueil triomphal à Yanni Gourde avec la Coupe Stanley

Voir la galerie de photos

Le hockeyeur Yanni Gourde attendait depuis plus d'un an, en raison de la pandémie de COVID-19, pour venir présenter aux résidents de son village natal de Saint-Narcisse-de-Beaurivage la fameuse Coupe Stanley qu'il a remportée deux fois avec son équipe du Lighting de Tampa Bay.

L'attente en aura valu la chandelle car plus de 500 d'entre eux l'ont accueilli en héros cet après-midi, lors d'une traditionnelle parade qui a permis à tout un chacun de voir ce Saint-Graal du hockey.

La municipalité et son service de sécurité incendie ont mis le paquet pour organiser un événement mémorable alors que les cris de joie étaient enterrés par le bruit strident des sirènes de voitures de police et de camions de pompiers. On se serait cru sur la rue Sainte-Catherine à Montréal.

Il y a aussi eu les petits discours traditionnels alors que Yanni Gourde n'a pas caché sa joie d'être parmi les siens pour ce moment joyeux.

Et pour combler le tout, la municipalité a décrété sur place que le centre sportif de l'endroit allait dorénavant port le nom de Yanni Gourde.

Qui sait, peut-être que le Narcissien pourra ramener la coupe encore une fois l'an prochain avec son nouveau club du Kraken de Seattle.

Photos et vidéos: Photojournaliste Jessy Pouliot.