Le dojo du club de Judo Saint-Georges restera vide cet automne

Le club de Judo Saint-Georges a annoncé par sa page Facebook que le dojo resterait vide cet automne. En effet, dû aux mesures sanitaires, les responsables ont remarqué une baisse des inscriptions ce qui les mettrait sous le seuil de rentabilité.

L’accès limité aux cours réguliers, « la limitation du nombre de personnes par groupe, la diminution de l’accessibilité aux cours due à la mise en place du passeport vaccinal, couplé aux incertitudes liées à la 4e vague et l’arrivée du nouveau variant (qui pourraient ajouter des mesures sanitaires restrictives pour nos activités) » ont guidé leur décision de reporter la rentrée.

Judo Beauce maintient son programme sports-études Judo à la Polyvalente de Saint-Georges, puisque les règles sanitaires ne sont pas les mêmes en milieu scolaire. Un total de douze athlètes sont inscrits.

« Vous avez été, depuis le début, de fidèles supporteurs. C’est grâce à vous, et pour nous tous que nous travaillons très fort depuis le début de la pandémie afin de pouvoir trouver des solutions, tous ensemble, pour mettre fin à cette période et reprendre la pratique de ce sport si passionnant. Nous serons présents aux tables de négociations afin de pouvoir relancer le judo le plus tôt possible en trouvant des solutions unifiantes et durables. Nous sommes engagés et confiants. Soyez assurés que nous vous tiendrons au courant des développements. Merci du fond du cœur », écrivent les entraîneurs et membres du CA du Judo Beauce.