Les meilleurs pilotes ont rendez-vous à Frampton demain

Une quarantaine des meilleurs motoneigistes du Québec et de l’Ontario seront sur le bassin du relais de motoneige de Saint-Joseph à Frampton, ce samedi 11 septembre, afin de prendre part à la grande finale du Circuit de motoneige sur l’eau du Québec (CMEQ).

C’est la 14e année que cette prestigieuse compétition est présentée en Beauce.

Après une année de repos forcé provoquée par la pandémie de COVID-19, le président du CMEQ, André Fortier a fait le nécessaire afin d’adapter ses événements à la réalité sanitaire et est fier de pouvoir proposer une rare source de divertissement aux gens de la Beauce et d’ailleurs au Québec.

Et la réponse des amateurs de sports motorisés est excellente depuis le début de saison. On a noté des augmentations importantes de la quantité de visiteurs lors des épreuves de Victoriaville et Sherbrooke. On s’attend également à ce que les Beaucerons soient au rendez-vous pour l’épreuve finale de 2021.

D’autant plus qu’ils auront la possibilité d’encourager plusieurs pilotes de la région, dont Michaël Bisson de Saint-Jacques-de-Leeds, ainsi qu’Étienne Couture et Stéphane Nadeau de Saint-Pierre-de-Broughton, Cyril Faucher de Tring-Jonction et Andy Pomerleau de Thetford Mines.

Encore une fois cette année, le Circuit de motoneiges sur l’eau est dominé par une poignée de pilotes provenant des secteurs de Pont-Rouge et de Saint-Raymond, tout près de Québec. Nicolas Matte, Antoine Faucher, Simon-Olivier Lessage, et Simon Bourassa font toujours partie de l’élite de la motoneige sur l’eau au Québec.

Comme le veut la tradition, la compétition mettra les pilotes à l’épreuve sur des courses en ovales, des drags et des compétitions de sauts. Notons qu’un service de bar et de restauration sera mis à la disposition des spectateurs. Les roulottes sont les bienvenues. L’événement se déroulant sur le plan d’eau du relais de motoneige de Saint-Joseph, situé sur le Rang 2, Il est important de prendre la sortie 72 de l’autoroute 73 pour y accéder.

Les événements ont lieu beau temps, mauvais temps. Pour plus d’informations, visitez le site Web du Circuit de la motoneige sur l’eau du Québec,

La course de Frampton est la dernière de la 34e saison du Circuit de motoneige sur l’eau du Québec.