Venez encourager les Condors ce soir

L’équipe des Condors hockey du Cégep Beauce-Appalaches, se prépare pour la première partie de la saison qui se déroule ce soir à 20 h sur la glace Canam du Centre sportif Lacroix-Dutil. L’équipe est dirigée par l’entraîneur Pier-Alexandre Poulin.

Le Cégep Beauce-Appalaches présentera les joueurs qui constituent sa nouvelle équipe de hockey qui n’avait malheureusement pas eu la chance de jouer son calendrier régulier lors de la saison 2020-2021. En effet, pour sa première année d’existence les Condors avaient seulement foulé la glace durant 9 matchs hors-concours avant d’être arrêtés par la situation sanitaire.

« Ce moment d’arrêt nous a permis de bâtir une équipe solide. Au cours de la dernière année, nous avons beaucoup travaillé sur les habiletés individuelles des joueurs. Nous avons six joueurs de 20 ans qui ont évolué dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec avant de revenir vers nous et nos jeunes joueurs de 18 ans ont pris en maturité. Nos joueurs arrivent donc prêts pour cette nouvelle saison avec une dose de confiance supplémentaire », mentionne Pier-Alexandre Poulin, directeur-gérant de l’équipe.

Jusqu’à présent, l’équipe locale a obtenu quatre victoires durant les matchs hors-concours. Pour ce soir, les joueurs des Condors affronteront les Panthères de Saint-Jérôme qui chercheront à atteindre une 999e victoire.

« Nous sommes les deux équipes ayant le mieux performé durant les matchs hors-concours, souligne celui qui a été nommé entraîneur de l’année dans la Ligue de hockey junior canadienne (LHJC). La table est mise pour un excellent duel. »

« L’équipe est composée exclusivement de joueurs aux études, dont 18 étudiants au Cégep Beauce-Appalaches. Notre équipe de professionnels a développé un encadrement particulier afin de permettre aux étudiants-athlètes de bien performer et d’atteindre leurs objectifs sportifs et scolaires, » a indiqué Daniel Laflamme, directeur adjoint aux études, programmes et vie étudiante.

Parmi les mesures pédagogiques mises en place pour permettre un développement complet de ces étudiants-athlètes, notons la mise en place d’ateliers d’études, un soutien constant offert par un conseiller pédagogique et une présence aux cours contrôlée. L’organisation peut aussi compter sur des entraîneurs et des préparateurs physiques hautement qualifiés qui permettent aux joueurs d’optimiser leur développement sportif.

Calendrier de la saison 2021-2022

La population beauceronne est invitée à venir encourager son équipe, dont près de la moitié des joueurs proviennent de la région. Il s’agit d’une belle représentativité locale avec des joueurs de calibre qui ont beaucoup de potentiel.

Les Condors hockey disputeront 48 matchs au cours de la saison 2021-2022, dont la moitié à domicile.

Selon les directives de la Santé publique, un maximum de 500 spectateurs pourra assister au match inaugural. Il est à noter que le passeport vaccinal, accompagné d’une pièce d’identité avec photo, est obligatoire pour assister à l’événement.