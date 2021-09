Difficile début de saison pour les équipes de football de la polyvalente Bélanger

Les Patriotes cadets de la Polyvalente Bélanger de Saint-Martin débutaient leur saison sur le terrain des Béliers de Lac-Mégantic vendredi dernier.

Tout avait bien commencé en début de partie. Noah Quirion a lancé deux passes de touché à Ian-Philip Veilleux au premier quart pour prendre rapidement les devants. Pier-Émile Lacasse a transformé les deux convertis apporter la marque 14 à 0.

Par la suite, Quirion a traversé la ligne des buts au 2e quart ajoutant 6 points à la fin de la première demie. Au début de la deuxième demie, Samuel Mercier a fait une course de 25 verges. Au 4e quart, les Patriotes ont manqué d’énergie et les Béliers en ont profité pour ramener le pointage 26 à 22. Puis, les locaux ont réalisé une interception qu’ils ont ramenée dans la zone des buts pour prendre l’avance 28 à 26 avec moins de 3 minutes à faire. Malheureusement, les Patriotes n’ont pas réussi à rattraper leur retard.

Le prochain match des Patriotes sera à Saint-Martin le samedi 18 septembre face à l’école du Mont-St-Sacrament à 10 h 30 le matin.

Patriotes juvéniles

L’équipe juvénile était à sa deuxième partie de la saison. Malheureusement, les joueurs beaucerons ont été vaincus par la marque 34 à 0. Ce serait les erreurs d’exécution qui ont mené à ce scénario. Émile Lessard a bien fait en réalisant plusieurs plaqués. Les Patriotes tenteront de rebondir à 13 h le 18 septembre contre Donnacona sur le terrain de la polyvalente Bélanger.

Patriotes atomes

Pour la première fois de son histoire, le programme de football de la polyvalente Bélanger aligne une équipe atome uniquement formée de joueurs de secondaire un. À cause de la pandémie, ces joueurs n’ont pas pu pratiquer ce sport durant leur 5e et 6e année du primaire. C’est donc tout un défi.

La formule des matchs vise le développement des jeunes joueurs. Les Patriotes ont affronté quatre équipes différentes dans des parties de 24 minutes chacune. Les Patriotes se sont inclinés 12-6 face aux Dragons des Deux-Rives, 18-12 face à la polyvalente Wilbrod-Dufour, 18-6 face au Vert et Or de Trois-Rivières et 24-0 face aux Commandeurs du Collège de Lévis. Les Patriotes renoueront avec la compétition dimanche prochain à L’Académie Saint-Louis de Québec dans une formule semblable.