Une autre victoire pour l'équipe de football des Condors

Cette fin de semaine, le Cégep Beauce-Appalaches a vu ses équipes de différentes disciplines briller et remporter la victoire.

En plus de l’équipe de hockey qui participait à sa première partie en saison régulière, celle de football a signé sa deuxième victoire.

Les Beaucerons ont vaincu les Gaulois de La Pocatière. Ils ont remporté le match avec la marque de 35-7.

L’équipe de Marc Loranger jouera son premier match à domicile ce samedi 18 septembre à 13 h 30. Les places étant limitées en raison des consignes sanitaires, le match inaugural est déjà complet. De plus, comme il n’est pas recommandé de tenir des rassemblements d’avant-match, l’organisation des Condors, en partenariat avec l’Association des Anciens Condors, a pris la décision de ne pas tenir l’édition 2021 du match des anciens.

Soccer

Malheureusement, pour l’équipe de soccer en division 2, elle n’a pas réussi à repousser les assauts répétés des Faucons de Lévis. La partie s’est soldée par une défaite de 8 à 0. C’était la première partie officielle de la saison.

Statistiques

Au cours de la fin de semaine, plusieurs joueurs des Condors se sont démarqués. Au hockey, Julien Létourneau a compté 2 buts et a eu 6 mentions d’aide, Samy Paré a réalisé 5 buts et 2 mentions d’aide, Alexandre Lamarre un but et 5 mentions d’aide et Charles-Édouard Drouin a compté 3 buts.

Au football, le quart-arrière Thomas Jean a complété 18 passes en 31 tentatives et a réalisé 3 touchés. Le receveur Jérémy Gosselin a réceptionné 13 passes pour 164 verges de gains et 2 touchés. À la défensive, Nathan Gagné a réalisé 4 plaqués solos et un sac du quart et finalement Joseph Sauvé, a lui aussi, réalisé 4 plaqués solos et 1 sac du quart.