Chevaliers de Lévis: un but gagnant d'Eliott Simard

Les Chevaliers de Lévis jouaient à domicile cette fin de semaine pour la première fois de la saison. L’équipe locale a su remonter la pente tout le long de la parti en l’emportant 4 à 3 en prolongation contre le Rousseau Royal de Laval-Montréal.

Aucun but n’a été marqué en première période. Le gardien des Chevaliers, Samuel Saint-Hilaire a très bien joué contre une attaque de 2 contre 0.

En deuxième période, les visiteurs marquent deux buts. C’est lors d’un avantage numérique que les Lévisiens ont marqué leur premier but. C’est Émile Duquet qui a fait dévier le lancer d’Olivier Houde à 13 : 30. Trois minutes plus tard, Loïc Goyette rajoute un deuxième but.

En troisième période, les deux gardiens ont montré beaucoup de talent. Eliott Simard des Chevaliers fait partie de ceux qui ont réussi à ajouter un point. Marc-Antoine Boutin a déjoué le gardien adverse avec un bon lancer les menant en prolongation.

En prolongation, c’est après trois lancers qu’Eliot Simard a clos la partie en marquant son 2e but du match.

Pas de moins de 66 lancers ont été décochés dans ce match. Soit, 34 pour Laval-Montréal et 32 pour Lévis.

Les 3 étoiles RDS sont :

La première étoile : Eliott Simard des Chevaliers ;

La deuxième étoile : Vince Elie du Rousseau Royal ;

La troisième étoile : Samuel St-Hilaire des Chevaliers.

Leur prochain match à domicile aura lieu le 24 septembre prochain alors qu’ils recevront les Gaulois de Saint-Hyacinthe.