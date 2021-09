Tennis: Émile Laflamme remporte un tournoi provincial

La fin de semaine dernière, le joueur de tennis, Émile Laflamme de Notre-Dame-des-Pins, a participé à un tournoi provincial à Québec.

Il a réussi à obtenir trois victoires en remportant les grands honneurs. Au premier tour, il jouait contre Mathis Pruneau réussissant un pointage de 6/2 et 6/4. Puis, le jeune joueur s’est retrouvé devant Noah Dionne terminant 6/0 et 6/1. En finale, ce fut la victoire sur Hubert Gélinas 6/1 et 6/4.

Émile s’entraîne au club Tennis Beauce et fait partie du programme sport-études de la Polyvalente Veilleux à Saint-Joseph.