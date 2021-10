Les partisans invités à revenir encourager les Condors

À partir d’aujourd’hui, les partisans des Condors football pourront assister en présence aux parties grâce aux allègements des mesures sanitaires dans le secteur sportif. L’équipe joue cet après-midi à domicile à compter de 13 h.

Présentant actuellement une fiche parfaite, l’équipe de Marc Loranger recevra les Gaillards du Cégep de Jonquière au stade du Cégep Beauce-Appalaches. Les billets seront disponibles à l’entrée au coût de 10 $ par adulte et 5 $ par étudiant. Il est à noter qu’il n’y a plus de limite de spectateurs, mais ceux-ci doivent être assis dans les gradins. Le passeport vaccinal est obligatoire pour assister à l’événement.

Autres équipes en action

Les Condors hockey rendront visite aux Rangers de Montréal-Est, ce vendredi 8 octobre dès 20 h. Il est toujours possible de suivre en direct le match sur la plateforme LiveBarn. Dimanche 10 octobre à 14 h 30, l’équipe beauceronne sera de retour au Centre sportif Lacroix-Dutil pour un match revanche contre les Flames de Gatineau, la seule équipe ayant réussi à la vaincre depuis le début de la saison. Les billets sont en vente à la billetterie du Centre sportif Lacroix-Dutil au coût de 10 $ par adulte, 5 $ pour les étudiants et gratuit pour les moins de 12 ans. Il est à noter qu’il n’y a plus de limite de spectateurs, mais le passeport vaccinal est obligatoire ainsi que le port du masque en tout temps.

L’équipe de volleyball féminine accueillera les Faucons du Cégep de Lévis. Le match aura lieu le samedi 9 octobre à 15 h dans le gymnase du Cégep Beauce-Appalaches. Il n’y a pas de limite de spectateurs et le masque doit être porté en tout temps.

Du côté du soccer masculin, les Condors recevront la visite des Lions du Cégep de St.Lawrence sur le terrain synthétique du Cégep Beauce-Appalaches le 9 octobre dès 15 h 15. Le passeport vaccinal est obligatoire pour assister au match.

Finalement, l’équipe de rugby féminine sera sur la route ce dimanche, direction Lévis. L’agenda est chargé pour les joueuses qui affronteront Garneau (9 h), Trois-Rivières (10 h) et Lévis (11 h).