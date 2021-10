Victoire des Condors hockey face aux Rangers de Montréal-Est

Vendredi soir, alors que les Condors rendaient visite aux Rangers de Montréal-Est, Mathis Bouchard a récolté sa deuxième victoire de la saison avec 25 arrêts sur 28 lancers.

Pourtant, ce sont les Rangers qui ont ouvert la marque alors que Nicholas Orsini inscrit son premier de la saison alors qu’il récupère le retour de lancer d’Alexis Poulin. Les Beaucerons semblaient chercher leur synchronisme en début de partie, mais Jovan Audet a redoublé d’efforts pour récupérer la rondelle avant de passer à Jacob Bernard qui tire sans hésitation, William Lepage redirige la rondelle et c’est finalement Charles-Étienne Hébert qui profite du retour pour battre le gardien Shingarov et créer l’égalité.

Hébert en rajoute quelques minutes plus tard avec son 5e de la saison, mais Orsini lui aussi avec son deuxième du match ramène tout le monde à la case départ. Après vingt minutes de jeu, les Rangers ont lancé 10 fois contre 14 pour les Condors.

La deuxième période s’est déroulée à vive allure. Xavier Dionne avec son 2e de la saison a redonné les devants aux visiteurs avec un puissant tir frappé qui bat Shingarov dans le haut du filet. Les hommes du coach Bertoldi ne voulaient pas laisser les Condors s’enfuirent avec la victoire et ont ramené tout le monde à la case départ alors que Gabriel Pelchat a déjoué Bouchard avec un tir parfait. Les deux équipes ont dirigé dix lancers en deuxième période.

Quelques modifications de trios ont été apportées en début de troisième période par l’entraîneur-chef des Condors, Pier-Alexandre Poulin, ce qui a semblé fouetter les Beaucerons alors qu’Alexandre Lamarre inscrit le but gagnant après avoir donné un effort soutenu avec son trio formé de Félix-Antoine Gosselin et Mikisiw Awashish. Mathis Bouchard a dû se surpasser en 3e afin de conserver l’avance. Justin Deblois a inscrit le but d’assurance dans un filet désert avec un tir depuis sa zone.

Les Condors ont dirigé 33 lancers et réussissent un but en trois avantages numériques tandis que Montréal-Est a lancé 28 fois sans avoir marqué en trois avantages d’un homme.

Dimanche après-midi, les Condors auront la chance de venger leur seule défaite de la saison alors que les Flames de Gatineau seront en visite au Centre Sportif Lacroix-Dutil dès 14h30.

Avec la collaboration de PL Siméon.