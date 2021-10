Le Cool FM remporte la victoire pour son retour au Centre sportif Lacroix-Dutil

Le Cool FM renouait finalement avec l’action de saison régulière au Centre Sportif Lacroix-Dutil. Il y a près de 580 jours que les partisans n’avaient pas eu droit à un match de saison en Beauce et ils ont été gâtés avec une victoire de 3-1 aux dépens des 3L de Rivière-du-Loup.

Après une première période sans histoire, la partie prend vie en seconde période. Après que Jean-Philip Chabot ait ignoré les invitations au combat de Simon Desmarais, les 3L attaquent à 2 contre 0. Raphael Corriveau choisit de passer à Jonathan Harty qui complète facilement. Il faudra attendre encore 10 minutes avant de voir le but suivant. Cette fois, c’est le Cool FM qui marque son premier but. Keven Cloutier entre en zone offensive, effectue une longue passe à Mathieu Nadeau qui remet à Yannick Tifu, posté devant le filet, qui complète la séquence en battant Loic Lacasse.

En troisième période, les 3L se font menaçants et le Cool FM est timide en zone offensive. Cependant, la formation beauceronne se montre opportuniste et marque dès leur premier tir de la période. Matthew Newbury rentre rapidement en zone offensive et ne se pose pas de question en prenant un tir frappé redoutable qui bat Lacasse à sa droite. Newbury est tout sourire après cette réussite. En fin de match, le Cool FM distribue de nombreuses mises en échec et bloque des tirs. Anthony Verret profite du fait que les 3L ont retiré leur gardien pour finir le tout avec un but dans un filet désert.

Les tirs : St-Georges 20 (8-8-4), RDL 29 (9-10-10)

Les avantages numériques : St-Georges 0/4, RDL 0/4

Les trois étoiles :

Matthew Newbury STG (but gagnant)

Raphael Girard STG (eff. 0.966)

Loic Lacasse RDL (eff. 0.900)

Le Cool FM sera de retour au Centre sportif Lacroix-Dutil ce vendredi pour y affronter les Pétroliers du Nord à 20h.

Avec la collaboration de Samuel Busque, directeur des communications de l'équipe.