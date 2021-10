Les Jarrets Noirs de Beauce auront une dernière chance pour remporter la finale

Ce vendredi, les Jarrets Noirs de Beauce affronteront pour une dernière fois dans un cinquième match le B45 CRSA. Le circuit du Beauceron Jonathan Gilbert en 6e manche a brisé l’égalité et donné une victoire de 7 à 6.

Louis-Philippe Bélanger était le lanceur partant. Il était opposé à Jonathan Beaumont pour le B45. En première manche, aucun point n’a été marqué.

C’est en 2e manche que l’équipe beauceronne a pris rapidement l’avance. Avec les buts remplis, Guillaume Drouin a frappé un simple qui a fait marquer Jonathan Dulac et Alex Potvin.

À la manche suivante, Frédéric Parent a fait 3 à 0 à l’aide d’un ballon-sacrifice qui a amené Daniel Jacques au marbre.

Par contre, le B45 s’est repris à la 3e manche en créant l’égalité 3 à 3. Ce circuit a mis fin à la soirée de travail du lanceur Louis-Philippe Bélanger. Maxime Beaulieu est venu le remplacer.

Après avoir terminé la 3e manche et réalisé un retrait en 4e, Beaulieu a vu les locaux inscrire trois points à ses dépens. Jonathan Gilbert lui est venu en relève.

Les Jarrets Noirs sont revenus à la charge en 5e manche en inscrivant trois points. Jonathan Gilbert et Alex Potvin ont fait de beaux jeux.

En début de 6e manche, Jonathan Gilbert a brisé l’égalité grâce à un circuit en solo. En 7e manche, ce dernier a réussi à retirer les trois frappeurs, dont les deux derniers sur trois prises pour terminer la rencontre.

Les Jarrets Noirs ont frappé 12 coups sûrs contre 10 pour le CRSA. Alex Potvin (2 en 4, 1 pc, 2pp) et Jonathan Gilbert (2 en 4, 2 pc, 1pp) ont été les meilleurs pour les Jarrets Noirs. Mathieu Paradis (2 en 4, 1 pc, 4pp) et Frédéric D’Amour (4 en 4, 2 pc, 2pp) ont bien fait pour le B45.

« Quelle série ! On vient d’assister à un match ou les deux équipes ne veulent rien laisser à l’adversaire, a dit l’entraîneur-chef Simon Potvin. Jonathan Gilbert a été simplement incroyable. Il a frappé un circuit, mais son travail au monticule a été simplement magistral. Je ne me souviens pas la dernière fois qu’il a lancé et regardez ce qu’il vient d’accomplir. Nous sommes vraiment contents de retourner à la maison et de retrouver nos partisans vendredi » a-t-il terminé.

Cette 5e et dernière rencontre aura lieu ce vendredi, au Centre sportif Lacroix-Dutil, à 20 h. Le trophée de championnat sera donc soulevé à Saint-Georges.