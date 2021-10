Le M17 Espoir des Élites Beauce-Appalaches fait bonne figure

Les équipes des Élites de Beauce étaient sur la glace en fin de semaine. La formation a connu une victoire, trois défaites et une nulle.

Le samedi, l’équipe M13-AAA-Relève s’est inclinée devant le Cascades Élites par la marque de 7 à 3. Maden Pouliot (1 but), Félix Couture (1 but et une passe) et Hubert Drouin (1 but) se sont inscrits à la feuille de match.

Quant au M15 AAA-Relève, l’équipe a subi une défaite de 4 à 0 contre le Blizzard de Québec. Finalement, le M15 AAA a terminé sa partie 3 à 3, alors que Logan Poulin a fait son premier tour du chapeau de la saison.

Dimanche, le M15 AAA et le M17 Espoir jouaient. L’équipe dirigée par Philip Garnier a connu la défaite avec un pointage final de 7 à 2. Tandis que la troupe de Simon Labrecque a remporté la victoire face au Blizzard, 2 à 1.